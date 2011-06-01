Требуется разработать дизайн страницы приема заявок клиентов. Целевая аудитория (для кого разрабатывается форма): бизнес, оборудование, строительство, промышленность Требования: Страница должна быть яркая, красочная и эффективная Приветствуются лица позитивных людей Примеры http://www.findyourenglish.ru/index2.php http://etalonkredit.ru/ Форма приема заявок которая должна быть - в ...
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Требуются два шаблона сайтов по тематике - разработка сайтов. Жду предложений с ценами, спасибо.
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