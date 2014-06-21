Anton1o

Андрей Ливенцов Anton1o

 
35 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
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  • Разработать сайт-блог

    Здравствуйте!  Требуется разработать сайт-блог (ТЗ во вложении).  1. Вёрстка сайта есть  2. Скрипт калькулятора есть  3. Сайт желательно разработать на WordPress, но буду рад рассмотреть и другие предложения  4. Сроки сжатые 3-4 дня. Строгое соблюдение сроков работ.  5. Работа должна вестись ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Адаптировать этикетку

    Добрый день!  Требуется адаптировать этикетку на продукт под другой размер. Нужно перенести все элементы этикетки и разместить на более маленьком размере. Исходник в .ai

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интеграция со складом

    Добрый день,   ищем варианты интеграции со складом. В приложении схема работы с описанием всех процедур.   Ждём конкретных предложений.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ищу верстальщика

    $150

    Требуется сверстать 7 страниц интернет-магазина. Вёрстка адаптивная. Пример страницы прикрепляю. Страницы: Главная, Каталог, Карточка товара, Корзина, Контакты, Доставка, Блог

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Программист на Yii

    Добрый день,   сайт написан на Yii, требуется в корзине при подсчёте подвязать стоимость доставки на основе API [url=https://axiomus.ru/wiki/index.php]axiomus.ru/wiki/index.php[/url]  Списки городов на сайте привязаны к регионам, так что отдельно кластер создавать не нужно.  Интеграционный гид отдельно в файле в приложении.  1. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Исправить вёрстку писем

    Добрый день,   на данный момент имеем некроссплатформенную вёрстку писем (адаптация под телефон экран 450px) и фиксированная для десктопа.  Ищу специалиста по вёрстке писем для доработки.   Вёрстка в архиве.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Ищу программиста на Yii

    Добрый день, коллеги.    Ищу программиста для периодических доработок сайта norwayomega точка ru   На данный момент стоят задачи:   1. Добавить акцию 1+1 в админке. Результатом добавления должно быть: при добавлении одного товара в корзину, второй идёт в подарок и ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ищу верстальщика на проект

    Требуется сверстать макеты (в приложении). Вёрстка фиксированная, но нужно сделать задел под адаптивную. Пока фиксируем на 1 разрешении. Вёрстка делается под Retina дисплеи. Жду от вас стоимость и сроки.

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется сделать аватар для группы В контакте

    Для группы В контакте требуется разработать аватар. Аватар будет на основе фото. Нужно сделать цветокоррекцию и лёгкую ретушь товаров, а затем наложить плашку с логотипом.  Будет замечательно, если у вас в портфолио будут примеры подобных работ.

    Иконки и Пиксель-арт17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужна доработка вёрстки

    Нужно сверстать заново 2 вида блоков и сверстать управляющие элементы. Прикрепляю картинки. Вёрстка уже имеется, нужно внести изменения.

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн баннеров

    Здравствуйте, ищу дизайнера баннеров и текстовых рекламных блоков. Требуется оформить три рекламных блока (в приложении). 1. TONY MOLY - вместо текущей банки крема вставить банку с кремом этого бренда (любого). 2. Улиточные кремы - вставить баночку ...

    Баннеры24 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Интернет-магазин

    $500

    Здравствуйте! Ищу программиста для разработки интернет-магазина. Основные требования есть в прикреплённом файле. Требований к системе управления особых нет, но главное, чтобы она позволяла делать всё быстро. Мне нужен довольно стандартный магазин, так что в этой системе ...

    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка проекта

    Добрый день, ищу верстальщика на проект. Если работа будет выполнена качественно, то возможно долгосрочное сотрудничество. Главная страница проекта прикрепляется. Просьба поставить примерную стоимость и сроки вёрстки данной страницы.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужно доработать сайт под тему для WordPress

    Добрый вечер! Нужно доработать данную тему под вордпресс http://themeforest.net/item/me-onepage-portfolio/full_screen_preview/2203296 Тема куплена. Что нужно сделать? 1. Убрать пробелы между блоками http://joxi.ru/Y82QKaOuy78Xrd 2. Убрать блок Services 3. Доработать модули под функционал Блок новости на главной странице. Текстовый блок с редактором, блок с ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка проекта

    Здравствуйте, ищу верстальщика на проект. Требуется примерная оценка вёрстки страницы. Есть два варианта - под минимальное и максимальное разрешение, минималка 1020px.

    HTML-верстка50 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработки проекта на Yii

    Требуется программист Для доработки проекта на Yii. Фронт работ примерно таков, как в прикреплённом файле. Сайт нужно устанавливать на сервер, он долгое время не работал.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстальщик на проект

    Добрый вечер. Ищу верстальщика на проект. На данный момент свёрстана одна страница. Пример дизайна. В заявках просьба указать примерный бюджет за такую страницу. Нужны примеры подобного плана работ.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн сайта

    Главная Логотип DecorTrend Поиск по сайту Меню в закрытом виде: Статьи / Профессионалы / Фотоколлекции / Помощь /Избранное (меню должно прокручиваться вместе со страницей) Открытое меню в котором в столбик могут быть до 5 основных разделов и их подразделов, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
sandro_webmoney7
30 летКиргизия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Ищу верстальщика
Отличный заказчик!!! Всегда на связи, четкая постановка задачи, оплата моментом! Очень было приятно поработать! Рекомендую!!! И конечно буду рад, поработать снова.
Хороший исполнитель, много импровизирует с эффектами, всё в рабочем режиме, без проблем, рекомендую!
Ответный отзыв
DrAlex1984
Александр 
39 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Исправить вёрстку писем
Адекватный заказчик, оплата без проволочек, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Хороший исполнитель, может выручить, когда никто не берётся. Исполнительный, в общении всегда может найти взаимопонимание!
Ответный отзыв
Oleg-P
Олег 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$37
10 баллов
9 лет назад
Верстка проекта
Отличный заказчик, всегда на связи, все можно обсудить. Буду рад, работать снова.
Олег очень хороший верстальщик. Долго искал такого специалиста.
Ответный отзыв
kalininss
Сергей 
28 летЧехия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Нужно доработать сайт под тему для WordPress
Четкое ТЗ, моментальная оплата, рекомендую к сотрудничеству!
Сергей очень хороший исполнитель. Не только делает качественно работу, но и объясняет детально что и как работает.
Ответный отзыв
Narek-T
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Верстальщик на проект
Очень грамотный, приятный в общении человек. Хороший заказчик, знает чего хочет, с ним было приятно работать. Оплата мгновенно, без задержек. Рекомендую.
Нарек не имел отзывов на сайте, рискнул с ним поработать и не ошибся. Я очень скрупулезно отношусь к деталям в вёрстке, но исполнитель добросовестно подошёл ко всем замечаниям, коих было не много. Достаточно внимателен к деталям. Рекомендую.
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