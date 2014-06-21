Здравствуйте! Требуется разработать сайт-блог (ТЗ во вложении). 1. Вёрстка сайта есть 2. Скрипт калькулятора есть 3. Сайт желательно разработать на WordPress, но буду рад рассмотреть и другие предложения 4. Сроки сжатые 3-4 дня. Строгое соблюдение сроков работ. 5. Работа должна вестись ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Добрый день! Требуется адаптировать этикетку на продукт под другой размер. Нужно перенести все элементы этикетки и разместить на более маленьком размере. Исходник в .aiЗакрыт6 лет назад
Добрый день, ищем варианты интеграции со складом. В приложении схема работы с описанием всех процедур. Ждём конкретных предложений.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $150
Требуется сверстать 7 страниц интернет-магазина. Вёрстка адаптивная. Пример страницы прикрепляю. Страницы: Главная, Каталог, Карточка товара, Корзина, Контакты, Доставка, БлогЗавершен7 лет назад
Добрый день, сайт написан на Yii, требуется в корзине при подсчёте подвязать стоимость доставки на основе API [url=https://axiomus.ru/wiki/index.php]axiomus.ru/wiki/index.php[/url] Списки городов на сайте привязаны к регионам, так что отдельно кластер создавать не нужно. Интеграционный гид отдельно в файле в приложении. 1. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $7
Добрый день, требуется сверстать письмо (см. архив).HTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день, на данный момент имеем некроссплатформенную вёрстку писем (адаптация под телефон экран 450px) и фиксированная для десктопа. Ищу специалиста по вёрстке писем для доработки. Вёрстка в архиве.Завершен7 лет назад
Добрый день, коллеги. Ищу программиста для периодических доработок сайта norwayomega точка ru На данный момент стоят задачи: 1. Добавить акцию 1+1 в админке. Результатом добавления должно быть: при добавлении одного товара в корзину, второй идёт в подарок и ...Закрыт7 лет назад
Требуется сверстать макеты (в приложении). Вёрстка фиксированная, но нужно сделать задел под адаптивную. Пока фиксируем на 1 разрешении. Вёрстка делается под Retina дисплеи. Жду от вас стоимость и сроки.HTML-верстка13 заявокЗакрыт8 лет назад
Для группы В контакте требуется разработать аватар. Аватар будет на основе фото. Нужно сделать цветокоррекцию и лёгкую ретушь товаров, а затем наложить плашку с логотипом. Будет замечательно, если у вас в портфолио будут примеры подобных работ.Иконки и Пиксель-арт17 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток! Требуется консультация по настройке платежей Яндекс Кассы на движке Yii.Закрыт8 лет назад
Нужно сверстать заново 2 вида блоков и сверстать управляющие элементы. Прикрепляю картинки. Вёрстка уже имеется, нужно внести изменения.HTML-верстка16 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, ищу дизайнера баннеров и текстовых рекламных блоков. Требуется оформить три рекламных блока (в приложении). 1. TONY MOLY - вместо текущей банки крема вставить банку с кремом этого бренда (любого). 2. Улиточные кремы - вставить баночку ...Баннеры24 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $500
Здравствуйте! Ищу программиста для разработки интернет-магазина. Основные требования есть в прикреплённом файле. Требований к системе управления особых нет, но главное, чтобы она позволяла делать всё быстро. Мне нужен довольно стандартный магазин, так что в этой системе ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день, ищу верстальщика на проект. Если работа будет выполнена качественно, то возможно долгосрочное сотрудничество. Главная страница проекта прикрепляется. Просьба поставить примерную стоимость и сроки вёрстки данной страницы.Завершен9 лет назад
Добрый вечер! Нужно доработать данную тему под вордпресс http://themeforest.net/item/me-onepage-portfolio/full_screen_preview/2203296 Тема куплена. Что нужно сделать? 1. Убрать пробелы между блоками http://joxi.ru/Y82QKaOuy78Xrd 2. Убрать блок Services 3. Доработать модули под функционал Блок новости на главной странице. Текстовый блок с редактором, блок с ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте, ищу верстальщика на проект. Требуется примерная оценка вёрстки страницы. Есть два варианта - под минимальное и максимальное разрешение, минималка 1020px.HTML-верстка50 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется программист Для доработки проекта на Yii. Фронт работ примерно таков, как в прикреплённом файле. Сайт нужно устанавливать на сервер, он долгое время не работал.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый вечер. Ищу верстальщика на проект. На данный момент свёрстана одна страница. Пример дизайна. В заявках просьба указать примерный бюджет за такую страницу. Нужны примеры подобного плана работ.Завершен10 лет назад
Главная Логотип DecorTrend Поиск по сайту Меню в закрытом виде: Статьи / Профессионалы / Фотоколлекции / Помощь /Избранное (меню должно прокручиваться вместе со страницей) Открытое меню в котором в столбик могут быть до 5 основных разделов и их подразделов, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад