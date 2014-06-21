Для группы В контакте требуется разработать аватар. Аватар будет на основе фото. Нужно сделать цветокоррекцию и лёгкую ретушь товаров, а затем наложить плашку с логотипом. Будет замечательно, если у вас в портфолио будут примеры подобных работ.