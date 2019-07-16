Разработать сайт-блог

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Закрыт1 заявка103 просмотра

Здравствуйте! 

Требуется разработать сайт-блог (ТЗ во вложении). 

1. Вёрстка сайта есть 

2. Скрипт калькулятора есть 

3. Сайт желательно разработать на WordPress, но буду рад рассмотреть и другие предложения 

4. Сроки сжатые 3-4 дня. Строгое соблюдение сроков работ. 

5. Работа должна вестись на вашем сервере без моего доступа к нему 

6. Оплата строго по этапам работ по факту выполнения. Обязательные требованияПротестированный проект требуется залить на мой хостинг и произести все настройки.

Рассматриваю заявки только с конкретными предложениями. 

WordPress
6 лет назад
Anton1o
Андрей 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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