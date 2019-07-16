Необходимо отверстать информационный сайт

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Закрыт18 заявок238 просмотров

9 страничек + несколько всплывающих окон.  

Адаптив Десктоп/планшет/мобильные.

Исходники десктоп/мобильный будет предоставлен.

https://yadi.sk/d/-lWi7FJu2gO5IA 

Интересует цена и сроки.

6 лет назад
popovmaksim
45 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров