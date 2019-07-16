Доброго времени суток. Имеется сайт-каталог на CMS Drupal 7. Необходимо произвести ряд исправлений и добавлений графических элементов на сайте. ТЗ со всеми пунктами имеется. Примеры задач: 1. Оптимизация скорости ...
Необходимо отверстать информационный сайт
9 страничек + несколько всплывающих окон.
Адаптив Десктоп/планшет/мобильные.
Исходники десктоп/мобильный будет предоставлен.
https://yadi.sk/d/-lWi7FJu2gO5IA
Интересует цена и сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется человек, способный реализовать крупную рассылку в Whatsapp Цена договорнаяВеб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Если мы плагин используем в варианте автовебинара - https://s.2226.ru/25117_07165242.png (просто подсовывается видео файл и когда вебинар начинается эта запись воспроизводится), то когда человек приходит на него проставляется соответствующий статус «Пришел на вебинар» - https://s.2226.ru/24987_07165138.png Часто ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день! CMS osStore 2.3.0.2 У нас вопрос перетекающий в задание. Хотим создать более 350 языков с локациями. Пример: Русский - Беларусь (ru-by), Русский - Украина (ru-ua) ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день коллеги! Нужно написать модуль оплаты best2pay проект на laravel Сам модуль оплаты уже реализован и есть на офф сайте, через который идет прямая оплата на счет, но ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
http://online-statistics.org/ на сайте есть мультиязычность, которая работает через поддомены. Сайт полностью и прекрасно работал на предыдущем хостинге, но я ушел из него. Нужно посмотреть, как сайт работал на прошлой хостинга и так же настроить ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Коллеги, добрый день. Есть такое приложение-калькулятор по расчету прибыли Амазон, которое получает входные данные от пользователя и делает запрос на Амазон на основе них. Нужно в JS коде приложения поменять формулу расчета ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Приветствую! Необходимо установить цели ПС и ссылку тел: в кнопку звонка на сайте 1) Код кнопки: (Можете предложить свой вариант. Главное чтобы работало как надо) ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Что нужно чтобы скрипт умел: - переводить токены на другой кошелек - размещать ордер на продажу на Binance DEX - легкое управление скриптом через телеграм, без заморочек Есть официальный ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $6
Добрый день, коллеги! Требуется опытный JavaScript (jQuery) программист. Надо немного изменить колесо (вся логика я уже написал). Пишите только те, кто уверен в себе (проект срочный). ТЗ кандитатам ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад