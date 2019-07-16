Рассылка через Whatsapp

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки161 просмотр

Требуется человек, способный реализовать крупную рассылку в Whatsapp

Цена договорная

6 лет назад
Y1Y1
Ян 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров