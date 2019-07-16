Добрый день коллеги!

Нужно написать модуль оплаты best2pay проект на laravel

Сам модуль оплаты уже реализован и есть на офф сайте, через который идет прямая оплата на счет, но нам нужно сделать оплату через «безопасная сделка»

Суть в том что сумма холдируется на карточке клиента и дальше отправляется запрос за разморозку перевода продавцу или наоборот возврат средств обратно клиенту.

Документация по api безопасная сделка есть, осталось только написать

Жду от вас примерные сроки и цену