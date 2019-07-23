Деликатный переезд сайта в соответствии с рекомендациями Яндекса и Гугла по переезду на HTTPS. Надо избежать потери трафика, и других проблем при переезде. Сайт на Wordpress. Прошу указывать скайп для связи.
Мультиязычность на многостраничный сайт
Необходимо настроить мультиязычность на многостраничный сайт через google переводчик
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