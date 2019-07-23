Мультиязычность на многостраничный сайт

$31
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок204 просмотра

Необходимо настроить мультиязычность на многостраничный сайт через google переводчик

6 лет назад
projectridis
Екатерина 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
6 лет назад
$31
2 дня
Оперативная и качественная работа. Адекватное отношение к правкам, рекомендую!
Замечательный заказчик: постоянная связь, приятное общение и моментальная оплата. Готов к дальнейшему сотрудничеству. :)

Заявки фрилансеров

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
6 лет назад