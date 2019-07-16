Необходимо интегрировать блоки в дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок82 просмотра

Интегрировать блоки в дизайн сайта. Сайт на тильде.  Выделенные блоки интегрировать в дизайн сайта (разработать дизайн). Как сделано сейчас не устраивает.

Сайт скину в личку. Срок исполнения 1 день

Tilda
6 лет назад
filatovromka
Роман 
42 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров