Создать скрипт для входа на сайт под разными учетками

Необходимо создать скрипт после запуска которого можно зайти на один и тот же сайт под разными учетками через ВПН или прокси, чтобы разные учетки заходили с разных айпи адресов например из США и Франции.

Возможен вариант через Firefox создание разных профилей руками но а потом все автоматизировать. Т.е. вход на сайт уже сохранен будет под определенной учеткой от конкретного профиля но вот нужно решить проблему с ВПН. Может подскажите как это организовать?