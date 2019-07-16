Создать скрипт для входа на сайт под разными учетками

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки122 просмотра

Необходимо создать скрипт после запуска которого можно зайти на один и тот же сайт под разными учетками через ВПН или прокси, чтобы разные учетки заходили с разных айпи адресов например из США и Франции.

Возможен вариант через Firefox создание разных профилей руками но а потом все автоматизировать. Т.е.  вход на сайт уже сохранен будет под определенной учеткой от конкретного профиля но вот нужно решить проблему с ВПН. Может подскажите как это организовать? 

6 лет назад
rlida
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

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