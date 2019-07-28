Спарсить наименовая товаров с Хотлайна

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок155 просмотров

Нужно разово спарсить в xls или txt наименования товаров с hotline.ua

не со всех категорий а с выборочных

например вот категория (Товаров в категории 3870)

https://hotline.ua/mobile/mobilnye-telefony-i-smartfony/

нужно спарсить наименования всех товаров

Категорий для парсинга будет штук 10

6 лет назад
PypseG
Алина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Alarm9_8
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$20
2 дня
Сотрудничеством довольна на все 100% Валерий хороший специалист. Рекомендую к сотрудничество
Спасибо за приятное сотрудничество и своевременную оплату. Был рад сотрудничеству, ответственный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Alarm9_8
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад