Доработка CMS на PHP.

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Закрыт4 заявки119 просмотров

Добавить отдельной страницей карту размещения камер с учетом фильтра категорий. С добавлением соответствующего поля в форму добавления камеры. 

Сокрытие внешнего представления не активных потоковых камер. 

PHP
6 лет назад
osipovleonid
Леонид 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров