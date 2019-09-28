Сделать сайт на Laravel

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Завершен38 заявок341 просмотр

Сделать сайт на Laravel. Техническое задание вышлю по запросу.

Laravel
6 лет назад
nina_nokhrina
Нина 
47 лет
19 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

yakyn
42 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$1000
58 дней
Escrow
Работа выполнена профессионально, быстро и в соответствии с ТЗ. Рекомендую!
Приятно работать с профессионалом. Всё четко по грамотно составленному тз. Оплата без задержек и в полном объеме.

Заявки фрилансеров

yakyn
42 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад