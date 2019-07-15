Доработать доставку на 1с-битрикс. Нужно как здесь ....

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  2. Веб-программирование
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Доработать доставку на 1с-битрикс. Нужно как здесь www.ayna-spb.ru 

т.е. все пункты выдачи в одном окне с логикой.

Дополнительно описано в документе, во вложении:

6 лет назад
ajdaknam
Олег 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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