Загрузка из xls файла список номеров на сайт Wordpress

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки135 просмотров

На сайте есть слайдер из списка номеров (Вложение №1).

Необходимо сделать загрузку в этот список из xls файла в админке Wordpress.

На каждую вкладку предусматривается свой список номеров - значит должна быть возможность загрузки по отдельности на каждую вкладку.(Вложение №2).

Верстка списка номеров, для ознакомления  во вложении №3.

XLS файл для загрузки в админку  для примера во вложении №4.

Заявки без стоимости и сроков не рассматриваются.

Исполнителю предоставляю для разработки бекап сайта и бд.

WordPress
6 лет назад
uvarovfrontend
Юрий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bashkir86_del
Руслан 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
68 отзывов
6 лет назад
$20
1 день
Escrow
Отличный исполнитель, выполнил задачу быстро. Спасибо.
Все отлично. Быстрая проверка и оплата!

Заявки фрилансеров

bashkir86_del
Руслан 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
68 отзывов
6 лет назад