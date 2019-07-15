Загрузка из xls файла список номеров на сайт Wordpress

На сайте есть слайдер из списка номеров (Вложение №1).

Необходимо сделать загрузку в этот список из xls файла в админке Wordpress.

На каждую вкладку предусматривается свой список номеров - значит должна быть возможность загрузки по отдельности на каждую вкладку.(Вложение №2).

Верстка списка номеров, для ознакомления во вложении №3.

XLS файл для загрузки в админку для примера во вложении №4.

Заявки без стоимости и сроков не рассматриваются.