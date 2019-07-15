Нужно прописать скрипт на сайте mw-power , чтобы в карточки каталога по одному разделу автоматически выгрузились и в дальнейшем обновлялись данные с фида данных другого сайта. Фид есть. Категории у одного сайта ( чей фид) ...
Загрузка из xls файла список номеров на сайт Wordpress
На сайте есть слайдер из списка номеров (Вложение №1).
Необходимо сделать загрузку в этот список из xls файла в админке Wordpress.
На каждую вкладку предусматривается свой список номеров - значит должна быть возможность загрузки по отдельности на каждую вкладку.(Вложение №2).
Верстка списка номеров, для ознакомления во вложении №3.
XLS файл для загрузки в админку для примера во вложении №4.
Заявки без стоимости и сроков не рассматриваются.
Исполнителю предоставляю для разработки бекап сайта и бд.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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