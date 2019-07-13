Парсер сайта myscore.ru

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Закрыт7 заявок136 просмотров

Нужен парсер для сайта myscore.ru. Интересуют матчи в режиме Live. Парсер должен присылать сообщение с названием всех матчей, где после 40 минуты общее количество ударов в створ ворот равно 4 и более. На скринах отметил все вкладки, куда нужно будет заходить парсеру. Парсер должен быть быстрым и работать 24 часа в сутки. Нужно, чтобы в дальнейшем я мог самостоятельно внести изменения в исходные параметры отбора (минута матча и количество ударов в створ).

6 лет назад
guest_15631164211257
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров