Доработка структуры в 1С-Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки170 просмотров

Доброго времени, прочитайте тз в закрепе!

Присылайте адекватные предложения, пожалуйста

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6 лет назад
adtprofit
Владимир 
31 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

shavelsky
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$100
5 дней

Заявки фрилансеров

shavelsky
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад