WP добавить на сайт новый раздел с доп функционалом

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Закрыт3 заявки126 просмотров

Добавить на сайт раздел Партнерских программ.

Сайты: 

https://zorbasmedia.ru/

https://zorbasmedia.com/

Сначала реализуем на ТЕСТОВОМ http://zmdiscount.com/

далее переносим на рабочие (два домена на обной CMS)

Верстку макетов необходимо адаптировать под мобильные устройства. 

В админке при заполнении описания партнерки соответственно должны быть доступны 

все используемые параметры (голосование и прочее). 

В админке должна быть реализована возможность:

- устанавливать рейтинг

- модерировать отзывы и комментарии

- устанавливать теги, по которым будет выводиться материал

WordPress
6 лет назад
oantokhin
Олег 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров