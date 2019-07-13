Сайт на Wordpress, тема Betheme. Необходимо, с помощью дочерней темы внести изменения в дизайн главной страницы. Что-то через встроенный конструктор (типа Elementor) надо поменять, а что-то стилями и файлах шаблона придется изменить. ...
Insales - доработать страницу корзины
В магазине на инсейлс добавить возможность выводить товара дня (3-4 карточки в строчку с картинками) на странице корзины - во вложении на картинке показано схематично как - см внутри зеленой рамки
Обязательно указывайте опыт работы с инсейлс - ссылки/портфолио
Срочность 1 день
Бюджет до 1000 руб
Заявки фрилансеров
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