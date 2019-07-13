Insales - доработать страницу корзины

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Закрыт1 заявка347 просмотров

В магазине на инсейлс добавить возможность выводить товара дня (3-4 карточки в строчку с картинками) на странице корзины - во вложении на картинке показано схематично как - см внутри зеленой рамки 

Обязательно указывайте опыт работы с инсейлс - ссылки/портфолио 

Срочность 1 день 

Бюджет до 1000 руб 

6 лет назад
Mr-invest
37 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров