Доработка сайта

Требуется доработать сайт http://tisun0jf.beget.tech/. Необходимо создать парсер для данного сайта с сайта https://www.eurolab.ua или же с сайта https://doc.ua/. Парсить требуется симптомы, болезни, лекарства, а также чем занимается тот или иной врач (например гинеколог занимается тем-то). Также требуется добавить функционал как на сайте https://testresult.org, а именно "Расшифровка анализов онлайн"

Сайт написан на laravel. Просьба ознакомиться с сайтами описанными выше прежде чем писать нам. Ожидаю Ваших предложений по цене и срокам