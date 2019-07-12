Интеграция трекера binom c iOS приложением, чтобы в трекер передавались данные о покупках (триал, 1мес подписка и т.д.). В binom трекере SDK не

поддерживается. Просьба сразу писать колличество часов сколько займет и

стоимость, и если был опыт в подобных проектах. антиспам "киров"