Разработка и поддержка проекта на Laravel

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок184 просмотра

Требуется программист под Laravel для участия в разработке проекта и дальнейшей поддержки.

Проект не сложный, но достаточно объемный. Упрощённый вариант доски обхявлений по аренде жилья. Ищу человека с адекватными рейтами готового работать в небольшой команде.

Пришлите, пожалуйста, пример вашего проекта и укажите, сколько на него потрачено часов и во сколько вы оценили свою работу.

Буду рад сотрудничать!

Laravel
6 лет назад
qcust
38 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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