Нужно помочь разобраться со скриптом js

Вообщем есть сайт http://vitaverum.ru

Скролл сайта сделан при помощи плагина jquery.onepage-scroll.js

Задача: когда пользователь листает сайт и доходит до второго блока с текстом, нужно сделать фокус на этот див с текстом и чтобы пока пользователь не пролистает текст до конца, он не мог листать сайт дальше вниз.

Часть работы уже сделана мной, времени закончить не хватает. Работы здесь минут на 40-60 примерно.

Цену указывайте сами и сколько времени вам понадобится.