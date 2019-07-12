Загрузка из xls файла список номеров на сайт Wordpress

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок180 просмотров

На сайте есть слайдер из списка номеров (Вложение №1).

Необходимо сделать загрузку в этот список из xls файла в админке Wordpress.

На каждую вкладку предусматривается свой список номеров - значит должна быть возможность загрузки по отдельности на каждую вкладку.(Вложение №2).

Верстка списка номеров, для ознакомления  во вложении №3.

XLS файл для загрузки в админку  для примера во вложении №4.

Заявки без стоимости и сроков не рассматриваются.

Оплата по факту, исполнителю предоставляю для разработки бекап сайта и бд.

WordPress
6 лет назад
uvarovfrontend
Юрий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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