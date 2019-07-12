Права доступа в Opencart 1.5.4.1

Редакторы заказов не могут видеть заказы других редакторов заказа.

Изменение прав в админке ничего не дает, даже если все включить.

Чтобы можно было включить и выключить просмотр и изменение заказов другого редактора заказов, в идеале с правом делегировать заказ.