Необходимо сделать несколько лендингов.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок300 просмотров

Доброго дня! Необходимо сделать несколько разных лендингов, очень простых в исполнении на вордпрессе. Макеты дизайна предоставляются. Оплата производиться по факту за каждый лендинг.  Пишите свою цену - будем обсуждать.

WordPress
6 лет назад
wsmspb
43 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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