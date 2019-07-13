Настроить работу поиска карточек товаров в интернет-магазине

Необходимо настроить работу поиска карточек товаров через поисковую строку интернет-магазинов (их 2-а, они абсолютно идентичные – 1:1).

Задачи:

1. Настроить работу поиска карточек товаров через поисковую строку интернет-магазинов согласно ТЗ (см. аттач);

2. Провести работы ювелирно, так, чтобы после решения озвученных в ТЗ задач, не слетел остальной, уже работающий, функционал интернет-магазинов.

Факт исполнения работ:

1. Корректно работающий поиск, согласно указанным в ТЗ критериям;

2. Сохранность функций интернет-магазинов, которые работали до проведения настройки поиска.

Особенности проекта:

1. Самописный движок.

Требования к исполнителю:

1. Отличное знание PHP, MySQL;

2. Успешный опыт работы с нестандартными проектами, самописными движками;

3. Успешный опыт доработки готовых проектов и решения аналогичных задач;

4. Умение работать итерационно по чек-листам;

5. Умение внимательно читать технические задания, вовремя задавать правильные вопросы, укладываться в оговоренные сроки и соблюдать качество;

6. Умение работать в документах Google Docs;

7. Наличие гарнитуры и возможность общаться в голосовом режиме по Skype c демонстрацией экрана;

8. Готовность постоянно находиться на связи в режиме Skype или WhatsApp во время работы над проектом и отвечать на запросы максимум в течение 60 минут;

9. Деловой настрой;

10. Спокойное отношения к исправлению собственных багов, допущенных во время проведения работ;

11. Наличие ИП или готовность подписать договор подряда.

Техническое задание в аттаче.

При отклике на проект озвучивайте свои пожелания по стоимости и срокам.