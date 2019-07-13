Написать по ТЗ парсер для получения списка ящиков с указанных сайтов (по опр.условиям). Общение по скайпу, тз предоставляется отобранным кандидатам с подтвержденным опытом подобных работ.
Настроить работу поиска карточек товаров в интернет-магазине
Необходимо настроить работу поиска карточек товаров через поисковую строку интернет-магазинов (их 2-а, они абсолютно идентичные – 1:1).
Задачи:
1. Настроить работу поиска карточек товаров через поисковую строку интернет-магазинов согласно ТЗ (см. аттач);
2. Провести работы ювелирно, так, чтобы после решения озвученных в ТЗ задач, не слетел остальной, уже работающий, функционал интернет-магазинов.
Факт исполнения работ:
1. Корректно работающий поиск, согласно указанным в ТЗ критериям;
2. Сохранность функций интернет-магазинов, которые работали до проведения настройки поиска.
Особенности проекта:
1. Самописный движок.
Требования к исполнителю:
1. Отличное знание PHP, MySQL;
2. Успешный опыт работы с нестандартными проектами, самописными движками;
3. Успешный опыт доработки готовых проектов и решения аналогичных задач;
4. Умение работать итерационно по чек-листам;
5. Умение внимательно читать технические задания, вовремя задавать правильные вопросы, укладываться в оговоренные сроки и соблюдать качество;
6. Умение работать в документах Google Docs;
7. Наличие гарнитуры и возможность общаться в голосовом режиме по Skype c демонстрацией экрана;
8. Готовность постоянно находиться на связи в режиме Skype или WhatsApp во время работы над проектом и отвечать на запросы максимум в течение 60 минут;
9. Деловой настрой;
10. Спокойное отношения к исправлению собственных багов, допущенных во время проведения работ;
11. Наличие ИП или готовность подписать договор подряда.
Техническое задание в аттаче.
При отклике на проект озвучивайте свои пожелания по стоимости и срокам.
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