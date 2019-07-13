WP реализовать в статьях вывод баннера в формате параллакс

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Закрыт3 заявки150 просмотров

Реализовать в статьях (подробно описание) вывод баннера в формате параллакс для десктопа и мобайла. Ссылки на описание: 

https://move.ru/advertise/parallaks-banner/

https://www.kasper.by/blog/parallaks-effekt-na-saite/ 

https://opencartforum.com/files/file/6788-parallax-banner/

Сайты: 

https://zorbasmedia.ru/

https://zorbasmedia.com/

Сначала реализуем на ТЕСТОВОМ http://zmdiscount.com/

далее переносим на рабочие (два домена на одной CMS)

WordPress
6 лет назад
oantokhin
Олег 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров