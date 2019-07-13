Написать по ТЗ парсер для получения списка ящиков с указанных сайтов (по опр.условиям). Общение по скайпу, тз предоставляется отобранным кандидатам с подтвержденным опытом подобных работ.
WP реализовать в статьях вывод баннера в формате параллакс
Реализовать в статьях (подробно описание) вывод баннера в формате параллакс для десктопа и мобайла. Ссылки на описание:
https://move.ru/advertise/parallaks-banner/
https://www.kasper.by/blog/parallaks-effekt-na-saite/
https://opencartforum.com/files/file/6788-parallax-banner/
Сайты:
Сначала реализуем на ТЕСТОВОМ http://zmdiscount.com/
далее переносим на рабочие (два домена на одной CMS)
Заявки фрилансеров
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