WP реализовать в статьях вывод баннера в формате параллакс

Реализовать в статьях (подробно описание) вывод баннера в формате параллакс для десктопа и мобайла. Ссылки на описание:

https://move.ru/advertise/parallaks-banner/

https://www.kasper.by/blog/parallaks-effekt-na-saite/

https://opencartforum.com/files/file/6788-parallax-banner/

Сайты:

https://zorbasmedia.ru/

https://zorbasmedia.com/

Сначала реализуем на ТЕСТОВОМ http://zmdiscount.com/

далее переносим на рабочие (два домена на одной CMS)