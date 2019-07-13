Написать по ТЗ парсер для получения списка ящиков с указанных сайтов (по опр.условиям). Общение по скайпу, тз предоставляется отобранным кандидатам с подтвержденным опытом подобных работ.
Массовая замена ссылок в статьях WP
Нужно массово внести изменения в БД MySQL. Есть сайт на WordPress. Ссылки проставлялись вручную в каждой статье. Но многие публикации, которые по перелинковке упоминаются в других статьях, изменили URL. Соответственно, есть в Excel таблица, какой URL куда перенаправляет. Необходимо написать php скрипт, для замены данных УРЛ во всех статьях на корректные.
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