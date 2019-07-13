Массовая замена ссылок в статьях WP

Нужно массово внести изменения в БД MySQL. Есть сайт на WordPress. Ссылки проставлялись вручную в каждой статье. Но многие публикации, которые по перелинковке упоминаются в других статьях, изменили URL. Соответственно, есть в Excel таблица, какой URL куда перенаправляет. Необходимо написать php скрипт, для замены данных УРЛ во всех статьях на корректные.