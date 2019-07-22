Написать скрипт импорта/экспорта для Opencart 3

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки148 просмотров

Написать скрипт импорта и экспорта прайс-листов для Opencart согласно ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1yVFit8s5fb1pgUa58xMHqZFGswJYUCDfz5-CevEz9gw/edit?usp=sharing

Opencart
6 лет назад
yurec2073
Юрий 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
33 минуты назад
6 лет назад
$150
7 дней
Отличная и качественная работа - в срок и на совесть. Всё строго по ТЗ + доработки. Рекомендую к сотрудничеству!
Сотрудничество прошло хорошо. Могу порекомендовать заказчика только с положительном стороны, приятно работать с такими людьми!

Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
33 минуты назад
6 лет назад
ТОП-5
Веб-программирование