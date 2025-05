Нужно найти, где ошибка в запросе к базе данных MySQL

Имеется сайт - онлайн-расписание электричек. После продления домена почему-то перестал работать. Хотя до этого работал. Ошибка в этой строке:

$res1 = mysqli_query($link, $query1) or die ('Error at line: '.__LINE__.'

'.mysqli_errno().":

".mysqli_error()."

");

Перед этой строкой выполняется запрос к базе данных:

$query1 = "SELECT $table2.line_id FROM $table1, $table2 WHERE ($table1.name_rus = '$Departure' OR $table1.town = '$Departure') AND $table2.station_id = $table1.id AND $table2.line_id = ANY (SELECT $table2.line_id FROM $table2 WHERE $table2.station_id = ANY (SELECT $table1.id FROM $table1 WHERE ($table1.name_rus = '$Destination' OR $table1.town = '$Destination'))) ";

Нужно найти, где ошибка, и исправить. Ссылку на сайт и доступ к базе данных дам по запросу в личке.