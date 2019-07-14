Сделать Web-view приложение на Android, и разместить в play market. Основные требования: 1. Приложение с WebView (само приложение разрабатывать не нужно, приложение должно открывать существующий сайт в WebView режиме). 2. Интеграция sdk ...
Специалист по laravel. Постинг в соц сети
Нужно реализовать модуль постинга товаров в соц сети на laravel
1 часть
4 соц сети
VK
insta
однокласники
1.1 Подключение к соцсетям через oauth 2.0 так же как реализовано на сайте smmbox
1.2 Постинг товаров в виде постов, данные которые выводить:
Название товара
Картинка
Цена
Описание
Ссылка на товар
Тестовые данные заранее записываются в виде массива для постинга в соцсети
Для реализации механизма авторизации потребуется создать необходимые
таблицы для сохранения токен ключей, логина/пароля инсты и т.д.
2 часть
Размещение продуктов в виде товара
Разобраться какие условия подключения и написать инструкцию для пользователя что
нужно сделать и какие данные получить для этого, например для вк надо
регистрировать приложение и получать ключ который надо программе, для
инсты надо делать бизнес аккаунт и т.д.
После того как пройти инструкцию подключения, имея необходимые данные, делать размещение продуктов в виде товара в 4 соц сети
Для реализации механизма размещения потребуется создать необходимые таблицы для сохранения данных
Прошу от вас примерную цену и сроки
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