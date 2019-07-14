Специалист по laravel. Постинг в соц сети

Нужно реализовать модуль постинга товаров в соц сети на laravel

1 часть

4 соц сети

VK

facebook

insta

однокласники

1.1 Подключение к соцсетям через oauth 2.0 так же как реализовано на сайте smmbox

1.2 Постинг товаров в виде постов, данные которые выводить:

Название товара

Картинка

Цена

Описание

Ссылка на товар

Тестовые данные заранее записываются в виде массива для постинга в соцсети

Для реализации механизма авторизации потребуется создать необходимые

таблицы для сохранения токен ключей, логина/пароля инсты и т.д.

2 часть

Размещение продуктов в виде товара

Разобраться какие условия подключения и написать инструкцию для пользователя что

нужно сделать и какие данные получить для этого, например для вк надо

регистрировать приложение и получать ключ который надо программе, для

инсты надо делать бизнес аккаунт и т.д.

После того как пройти инструкцию подключения, имея необходимые данные, делать размещение продуктов в виде товара в 4 соц сети

Для реализации механизма размещения потребуется создать необходимые таблицы для сохранения данных

Прошу от вас примерную цену и сроки