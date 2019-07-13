Web-программист backend

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки185 просмотров

Добрый день.

Web-программист (backend) - разработка сервиса.

Web сервис - инструмент для финансового директора.

PHP+MySQL.

Реализация на CMS Oktober (Laravel).

Обязателен опыт работы с Oktober, Laravel

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С ответом на заявку: Прошу прислать ссылки на работы и ссылку на репозиторий, где можно посмотреть код.

LaravelMySQLPHP
6 лет назад
ellall_bu
44 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров