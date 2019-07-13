Имеется сайт - онлайн-расписание электричек. После продления домена почему-то перестал работать. Хотя до этого работал. Ошибка в этой строке: $res1 = mysqli_query($link, $query1) or die ('Error at line: '.__LINE__.' '.mysqli_errno().": ...
Web-программист backend
Добрый день.
Web-программист (backend) - разработка сервиса.
Web сервис - инструмент для финансового директора.
PHP+MySQL.
Реализация на CMS Oktober (Laravel).
Обязателен опыт работы с Oktober, Laravel
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С ответом на заявку: Прошу прислать ссылки на работы и ссылку на репозиторий, где можно посмотреть код.
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