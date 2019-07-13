Доработка веб сервиса Yii 1

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка119 просмотров

Необходимо доработать внешний вид страниц админки

Опыт работы с Yii 1 фреймворком обязателен. 

Объём работ – до 1 дня

Yii
6 лет назад
ivanov_alexander
Алекс Иванов 
31 год
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров