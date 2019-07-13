Сделать Web-view приложение на Android

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок258 просмотров

Сделать Web-view приложение на Android, и разместить в play market.

Основные требования: 

1. Приложение с WebView (само приложение разрабатывать не нужно, приложение должно открывать существующий сайт в WebView режиме).

2. Интеграция sdk facebook. 

3. Использование диплинков для открытия WebView (приложение должно без диплинки открывать сам фантик, при заходе      с диплинкой - открывать необходимую страницу). 

4. Обфусфированный код. 

Минимальная цена и срок?

Android
6 лет назад
zolterz
36 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров