Сделать Web-view приложение на Android, и разместить в play market.

Основные требования:

1. Приложение с WebView (само приложение разрабатывать не нужно, приложение должно открывать существующий сайт в WebView режиме).

2. Интеграция sdk facebook.

3. Использование диплинков для открытия WebView (приложение должно без диплинки открывать сам фантик, при заходе с диплинкой - открывать необходимую страницу).

4. Обфусфированный код.

Минимальная цена и срок?