Bitrix и мой склад

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Закрыт2 заявки217 просмотров

при выгрузке каталога из мой склад в битрикс ошыбка Превышен лимит попыток проверки статуса отправки остатков (5).

Сайт стоит на vds 

CPU 4 x 2.4 ГГц*

RAM 8 ГБ

SSD 100 ГБ

товаров около 1500

6 лет назад
shrews
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров