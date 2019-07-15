Графический онлайн-редактор

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок116 просмотров

Добрый день! 

Написать графический онлайн-редактор. Пишите пожалуйста ваши примерные цены и срок. 

Список требуемых возможностей. 

- Наложение текста (с множеством различных шрифтов +плюс замена цвета) 

- Создание фигур (прямоугольник, круг) 

- Градиент 

- Возможность наложения изображений на фон. (пляшек и т.д +возможность замены цвета) 

- Масштабирование. 

6 лет назад
semenovvasiliy
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров