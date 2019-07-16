Интеграция гугл таблицы и яндекс.карты

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка130 просмотров

Нужен простой способ организации доставки. 

Менеджеры добавляют в гугл.таблицу адреса и время доставки. Водители видят список и адреса доставки на карте и навигаторе. 

Статусы доставки. 

Ищем опыт реализации подобных затей или уже готовое решение.

6 лет назад
rus_yevdokimovv
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров