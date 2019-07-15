Подключение платёжной системы

У меня есть готовый сайт, с небольшими полями. Нужно сделать такую систему ( человек генерирует данные через сайт на картинку ), оплачивает

услугу (через digiseller. com), ему пишет текст, что спасибо за покупку,

картина придёт в течение 2 – ух дней. Мне же в свою очередь приходит

пдф файл с данными пользователя, который оплатил заказ, чтобы я мог

распечатать для него файл через принтер.

Оплата через WebMoney! Работа через TeamViewer