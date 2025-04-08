UX & UI, Infotechnologist, Businessman
Привет! Меня зовут Максим 👋
Если вам нужен уникальный дизайн, полноценный сайт, Telegram-бот или помощь с техническими проблемами — я здесь, чтобы помочь!
Чем могу помочь?
✔ Разработка сайтов – от лендингов до сложных веб-приложений
✔ Дизайн – создание удобного и стильного интерфейса
✔ Telegram-боты – помогу с простыми телеграм ботами
✔ Решение технических проблем – настройка, исправление ошибок, консультации
Свяжитесь со мной тут, и я с радостью помогу вам реализовать вашу идею! 🚀
Портфолио
- Jiv - Дизайн моей студиинет просмотров
- Дизайн для игрового сервера Feniceнет просмотров
- Мини страничка для портфолионет просмотров
- Конструктор для карт звездного небанет просмотров