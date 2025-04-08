twix0n

Максим Король twix0n

 
35 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
14 дней назад
UX & UI, Infotechnologist, Businessman

Привет! Меня зовут Максим 👋

Если вам нужен уникальный дизайн, полноценный сайт, Telegram-бот или помощь с техническими проблемами — я здесь, чтобы помочь!
Чем могу помочь?

✔ Разработка сайтов – от лендингов до сложных веб-приложений
✔ Дизайн – создание удобного и стильного интерфейса
✔ Telegram-боты – помогу с простыми телеграм ботами
✔ Решение технических проблем – настройка, исправление ошибок, консультации

Свяжитесь со мной тут, и я с радостью помогу вам реализовать вашу идею! 🚀

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