UX & UI, Infotechnologist, Businessman

Привет! Меня зовут Максим 👋



Если вам нужен уникальный дизайн, полноценный сайт, Telegram-бот или помощь с техническими проблемами — я здесь, чтобы помочь!

Чем могу помочь?



✔ Разработка сайтов – от лендингов до сложных веб-приложений

✔ Дизайн – создание удобного и стильного интерфейса

✔ Telegram-боты – помогу с простыми телеграм ботами

✔ Решение технических проблем – настройка, исправление ошибок, консультации



Свяжитесь со мной тут, и я с радостью помогу вам реализовать вашу идею! 🚀