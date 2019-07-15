Доработка сайта на Webasyst Тема дизайна «Корпоративный 2.0»

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки132 просмотра

Необходимо сделать на сайте mo-ugozapad.ру  функцию для слабовидящих по примеру следующего сайта sestroretsk.spb.ру   

(Размер шрифта, Цвета сайта, Изображения отк, вкл ) 

Также потребуется настройка шаблона сайта 

Webasyst
6 лет назад
tomashevevgen
Евгений 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров