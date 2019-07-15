Сделать сайт на Laravel. Техническое задание вышлю по запросу.
Доработка сайта на Webasyst Тема дизайна «Корпоративный 2.0»
Необходимо сделать на сайте mo-ugozapad.ру функцию для слабовидящих по примеру следующего сайта sestroretsk.spb.ру
(Размер шрифта, Цвета сайта, Изображения отк, вкл )
Также потребуется настройка шаблона сайта
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