Технический аудит кода портала на Laravel (PHP) и базы данных

Принимаем работу у подрядчика, поэтому решили сделать технический аудит, как кода, так и базы данных. Нужен программист, который разбирается во фраймворке Lavarel и знает официальную документацию от разработчиков.

Что хотим понять в результате аудита:

- валидность кода и соответствие официальной документации фраймворка;

- работоспособность и скорость загрузки;

- проверка кода на безопасность и уязвимости;

На выходе хотели бы получить краткое резюме по текущему состоянию проекта, с указанием серьезных и простых ошибок, которые должен доделать исполнитель, чтобы работа считалась выполненной.