Необходимо создать скрипт после запуска которого можно зайти на один и тот же сайт под разными учетками через ВПН или прокси, чтобы разные учетки заходили с разных айпи адресов например из США и Франции. ...
Технический аудит кода портала на Laravel (PHP) и базы данных
Принимаем работу у подрядчика, поэтому решили сделать технический аудит, как кода, так и базы данных. Нужен программист, который разбирается во фраймворке Lavarel и знает официальную документацию от разработчиков.
Что хотим понять в результате аудита:
- валидность кода и соответствие официальной документации фраймворка;
- работоспособность и скорость загрузки;
- проверка кода на безопасность и уязвимости;
На выходе хотели бы получить краткое резюме по текущему состоянию проекта, с указанием серьезных и простых ошибок, которые должен доделать исполнитель, чтобы работа считалась выполненной.
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