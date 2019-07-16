Технический аудит кода портала на Laravel (PHP) и базы данных

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок137 просмотров

Принимаем работу у подрядчика, поэтому решили сделать технический аудит, как кода, так и базы данных. Нужен программист, который разбирается во фраймворке Lavarel и знает официальную документацию от разработчиков.  

Что хотим понять в результате аудита:  

- валидность кода и соответствие официальной документации фраймворка;  

- работоспособность и скорость загрузки;  

- проверка кода на безопасность и уязвимости;  

На выходе хотели бы получить краткое резюме по текущему состоянию проекта, с указанием серьезных и простых ошибок, которые должен доделать исполнитель, чтобы работа считалась выполненной.

LaravelPHP
6 лет назад
vinogradovroman
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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