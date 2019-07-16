Деликатный переезд сайта в соответствии с рекомендациями Яндекса и Гугла по переезду на HTTPS. Надо избежать потери трафика, и других проблем при переезде. Сайт на Wordpress. Прошу указывать скайп для связи.
Добавление кастомных функций сайту WordPres. BackEnd/PHP программинг
PHP программирование + WP backEnd.
Нужен именно программист PHP на развитие проекта - ! верстать НЕ нужно!
но знать надо больше, чем установка плагинов из репозтория
Есть достаточно сложный сайт, написанный на базе WP.
к этому написаны кастомные части кода.
Используется Timber, Carbon Fields, WP Emerge, Git, etc...
Задачи:
- добавить работу с файлами в админ части
- оптимизировать код
- в модуле оплаты Stripe ввести возможность отображения стоимости подписки
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