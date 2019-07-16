Добавление кастомных функций сайту WordPres. BackEnd/PHP программинг

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Закрыт1 заявка105 просмотров

PHP программирование + WP backEnd.

Нужен именно программист PHP на развитие проекта - ! верстать НЕ нужно!

 но знать надо больше, чем установка плагинов из репозтория

Есть достаточно сложный сайт, написанный на базе WP.

к этому написаны кастомные части кода.

Используется Timber, Carbon Fields, WP Emerge, Git,  etc...

 

Задачи:

- добавить работу с файлами в админ части

- оптимизировать код

- в модуле оплаты Stripe ввести возможность отображения стоимости подписки

GitPHPWordPress
6 лет назад
urka2000
Юрий 
52 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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