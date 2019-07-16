Оптимизация загрузки сайта WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок98 просмотров

Ищу специалиста, который сможет грамотно исправить баги, причину медленной загрузки страниц и максимально улучшить показатели page speed и tools.pingdom.com

Прошу оставлять заявки тем кто немного понимает в верстке и оптимизации.

Оставляйте скайп для связи.

WordPress
6 лет назад
_misha_
Михаил 
32 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

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