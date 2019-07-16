Java backend – доработки (JAVA SE+облачные сервисы)

Добрый день, приглашаем на удаленное сотрудничество middle Java backend engineer.

Формат работы – full-time,

Cрок – 3 месяца.

О проекте:

Платформа представляет собой социальную сеть. Основной функционал уже реализован в системе в различных сервисах, нужно реализовать дополнительные функции и интегрировать в систему путем доработки имеющихся сервисов и добавления новых:

• Система команд. Аналог: группы в VK, бизнес страницы и страницы знаменитостей в FB. Под аналогию попадают и игровые кланы.

• Главный экран пользователя. Аналог – news feed в FB.

• Внутренний мессенджер для комьюнити. Аналог FB, только проще. Поддерживать должен: отправку картинок, игнор. Настройка – запрос на переписку, блок-анблок пользователей, эмодзи. Групповые чаты (команды, проекты, турниры).

• Нотификации пользователя. В основном бекенд готов. Нужно добавлять возможность пользователю настраивать нотификации. Основная работа по FE.

Необходимый опыт и навыки:

• От 3 х и более лет опыта разработки на JAVA SE

• Отличное понимание объектно-ориентированного программирования

• Понимание MVC, JDBC и RESTful

• Практический опыт разработки Spring / boot, Hibernate и MVC

• Умение писать чистый, читаемый код Java

• Базовое понимание JVM

• Создание схем БД, которые представляют бизнес-процессы

• Реализация платформ автоматизированного тестирования и модульных тестов

• Знание инструментов управления версиями кода, таких как Git

• Знание инструментов Ant, Maven и Gradle

• Английский от upper- intermediate

Плюсом будет:

• Опыт работы с облачными сервисами (Azure, AWS, Google Cloud)

• Опыт работы с микросервисными архитектурами

• Опыт с Docker

• Опыт работы с MQ (например, SQS, RabbitMQ, Kafka)