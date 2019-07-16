Java backend – доработки (JAVA SE+облачные сервисы)

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Добрый день, приглашаем на удаленное сотрудничество middle Java backend engineer.  

Формат работы – full-time,  

Cрок – 3 месяца. 

О проекте: 

Платформа представляет собой социальную сеть. Основной функционал уже реализован в системе в различных сервисах, нужно реализовать дополнительные функции и интегрировать в систему путем доработки имеющихся сервисов и добавления новых: 

•  Система команд. Аналог: группы в VK, бизнес страницы и страницы знаменитостей в FB. Под аналогию попадают и игровые кланы. 

•  Главный экран пользователя. Аналог – news feed в FB. 

•  Внутренний мессенджер для комьюнити. Аналог FB, только проще. Поддерживать должен: отправку картинок, игнор. Настройка – запрос на переписку, блок-анблок пользователей, эмодзи. Групповые чаты (команды, проекты, турниры). 

•  Нотификации пользователя. В основном бекенд готов. Нужно добавлять возможность пользователю настраивать нотификации. Основная работа по FE. 

Необходимый опыт и навыки: 

•  От 3 х и более лет опыта разработки на JAVA SE 

•  Отличное понимание объектно-ориентированного программирования 

•  Понимание MVC, JDBC и RESTful 

•  Практический опыт разработки Spring / boot, Hibernate и MVC 

•  Умение писать чистый, читаемый код Java 

•  Базовое понимание JVM 

•  Создание схем БД, которые представляют бизнес-процессы 

•  Реализация платформ автоматизированного тестирования и модульных тестов 

•  Знание инструментов управления версиями кода, таких как Git 

•  Знание инструментов Ant, Maven и Gradle 

•  Английский от upper- intermediate  

Плюсом будет: 

•  Опыт работы с облачными сервисами (Azure, AWS, Google Cloud) 

•  Опыт работы с микросервисными архитектурами 

•  Опыт с Docker 

•  Опыт работы с MQ (например, SQS, RabbitMQ, Kafka)

DockerGitJava
6 лет назад
Nika5282
32 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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