Деликатный переезд сайта в соответствии с рекомендациями Яндекса и Гугла по переезду на HTTPS. Надо избежать потери трафика, и других проблем при переезде. Сайт на Wordpress. Прошу указывать скайп для связи.
Java backend – доработки (JAVA SE+облачные сервисы)
Добрый день, приглашаем на удаленное сотрудничество middle Java backend engineer.
Формат работы – full-time,
Cрок – 3 месяца.
О проекте:
Платформа представляет собой социальную сеть. Основной функционал уже реализован в системе в различных сервисах, нужно реализовать дополнительные функции и интегрировать в систему путем доработки имеющихся сервисов и добавления новых:
• Система команд. Аналог: группы в VK, бизнес страницы и страницы знаменитостей в FB. Под аналогию попадают и игровые кланы.
• Главный экран пользователя. Аналог – news feed в FB.
• Внутренний мессенджер для комьюнити. Аналог FB, только проще. Поддерживать должен: отправку картинок, игнор. Настройка – запрос на переписку, блок-анблок пользователей, эмодзи. Групповые чаты (команды, проекты, турниры).
• Нотификации пользователя. В основном бекенд готов. Нужно добавлять возможность пользователю настраивать нотификации. Основная работа по FE.
Необходимый опыт и навыки:
• От 3 х и более лет опыта разработки на JAVA SE
• Отличное понимание объектно-ориентированного программирования
• Понимание MVC, JDBC и RESTful
• Практический опыт разработки Spring / boot, Hibernate и MVC
• Умение писать чистый, читаемый код Java
• Базовое понимание JVM
• Создание схем БД, которые представляют бизнес-процессы
• Реализация платформ автоматизированного тестирования и модульных тестов
• Знание инструментов управления версиями кода, таких как Git
• Знание инструментов Ant, Maven и Gradle
• Английский от upper- intermediate
Плюсом будет:
• Опыт работы с облачными сервисами (Azure, AWS, Google Cloud)
• Опыт работы с микросервисными архитектурами
• Опыт с Docker
• Опыт работы с MQ (например, SQS, RabbitMQ, Kafka)
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