Нужен php-программист с опытом по API

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки100 просмотров

Есть: почти готовый сервис по отложенной публикации, написан на php

Нужно из функционала: отложенная публикация сообщений и обмен сообщениями прикрутить.

Официальные и неофициальные API - все равно. Главное - чтобы работало. 

PHP
6 лет назад
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров