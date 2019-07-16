Колесо на jQuery

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки126 просмотров

Добрый день, коллеги!

Требуется опытный JavaScript (jQuery) программист.

Надо немного изменить колесо (вся логика я уже написал).

Пишите только те, кто уверен в себе (проект срочный).

ТЗ кандитатам

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JavaScriptjQuery
6 лет назад
Vardan777
29 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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