Скрипт для криптобиржи Binance DEX

Что нужно чтобы скрипт умел:

- переводить токены на другой кошелек

- размещать ордер на продажу на Binance DEX

- легкое управление скриптом через телеграм, без заморочек

Есть официальный SDK для питона/node.JS/Java, так что обьем работы значительно сокращается.

Желательно люди, работавшие с крипто-биржами, т.к. время на задачу не так много - 1 день. Подробности в телеграмме. Пишите лучше сразу свою телегу, чтобы можно было написать и пообщаться.