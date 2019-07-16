Добрый день, коллеги! Требуется опытный JavaScript (jQuery) программист. Надо немного изменить колесо (вся логика я уже написал). Пишите только те, кто уверен в себе (проект срочный). ТЗ кандитатам ...
Скрипт для криптобиржи Binance DEX
Что нужно чтобы скрипт умел:
- переводить токены на другой кошелек
- размещать ордер на продажу на Binance DEX
- легкое управление скриптом через телеграм, без заморочек
Есть официальный SDK для питона/node.JS/Java, так что обьем работы значительно сокращается.
Желательно люди, работавшие с крипто-биржами, т.к. время на задачу не так много - 1 день. Подробности в телеграмме. Пишите лучше сразу свою телегу, чтобы можно было написать и пообщаться.
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