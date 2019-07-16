Установка яндекс и гугл цели и ссылки tel: в кнопку на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки166 просмотров

Приветствую! Необходимо установить цели ПС и ссылку тел: в кнопку звонка на сайте 

1) Код кнопки: (Можете предложить свой вариант. Главное чтобы работало как надо) 

 

   

 

         

        Заказать 

звонок 

   

 

 

2) Фото кнопки в приложении

6 лет назад
kabanovyriu
41 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров