Доработать приложение для Chrome

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Закрыт2 заявки164 просмотра

Коллеги, добрый день. 

Есть такое приложение-калькулятор по расчету прибыли Амазон, которое получает входные данные от пользователя и делает запрос на Амазон на основе них. Нужно в JS коде приложения поменять формулу расчета этих цифр.  

Подробное ТЗ

https://www.evernote.com/l/APDIBxOYYKZOn68qctLWNWRdXHALQouuqag/

Кто возьмется? 

Бюджет обсуждается

JavaScript
6 лет назад
fantomic
Евгений 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров