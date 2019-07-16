Добрый день коллеги! Нужно написать модуль оплаты best2pay проект на laravel Сам модуль оплаты уже реализован и есть на офф сайте, через который идет прямая оплата на счет, но ...
Только для тех кто знает на все 100% Opencart 2.3
Добрый день!
CMS osStore 2.3.0.2
У нас вопрос перетекающий в задание.
Хотим создать более 350 языков с локациями.
Пример: Русский - Беларусь (ru-by), Русский - Украина (ru-ua) и тд. (см. скриншот http://joxi.ru/zANvzD8Hvnd7EA).
Возможно ли это сделать (чтобы модули не поотлетали при смене на сайте языка)? Есть ли какая-то классификация (либо ограничения по названиям типа ru-ua)?
Если сможете выполнить и дать рабочую инструкцию (можете показать как создавать, далее мы сами размножим до 350 штук), то пишите цену.
Спасибо
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