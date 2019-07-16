Только для тех кто знает на все 100% Opencart 2.3

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Закрыт3 заявки114 просмотров

Добрый день!

CMS osStore 2.3.0.2

У нас вопрос перетекающий в задание.

Хотим создать более 350 языков с локациями. 

Пример: Русский - Беларусь (ru-by), Русский - Украина (ru-ua) и тд. (см. скриншот http://joxi.ru/zANvzD8Hvnd7EA).

Возможно ли это сделать (чтобы модули не поотлетали при смене на сайте языка)? Есть ли какая-то классификация (либо ограничения по названиям типа ru-ua)?

Если сможете выполнить и дать рабочую инструкцию (можете показать как создавать, далее мы сами размножим до 350 штук), то пишите цену. 

Спасибо

Opencart
6 лет назад
original77
Рамиз 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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